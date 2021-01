Campione: “Per l’attaccante operazione simile a Soumaoro. Duncan e Pellegri? Li prenderei entrambi”

Intervenuto a Radio Nettuno Bologna 1, Manfredi Campione ha fatto il punto sul mercato del Bologna, analizzando le possibili operazioni che potrebbero fare i rossoblù, e ha parlato della partita di domani contro al Genoa. Ecco le sue parole:

“Il mercato di gennaio è sempre complesso e impulsivo. E’ arrivato Soumaoro, ora il Bologna ha il suo difensore centrale. Per l’attaccante potrebbe essere fatta un’operazione simile al francese, che è arrivato in prestito con un diritto di riscatto fissato a 2 milioni. I nomi usciti sono quelli di Inglese, Pellegri e Torregrossa. Inglese al momento è bloccato con l’arrivo di D’Aversa, con l’allenatore aveva segnato parecchi gol quando stava bene. Pellegri? Mi piacerebbe, anche se viene da anni di pubalgia che lo ha tenuto ai box. Però ha solo 19 anni e ora al Monaco lo stanno inserendo nelle rotazioni. A cifre abbordabili si potrebbe fare. Torregrossa? Era già stato cercato in estate, può essere un’alternativa a Palacio. Un suo eventuale acquisto può mettere il Bologna nelle condizioni di aspettare l’estate per cercare l’attaccante ideale. Duncan? La Fiorentina sta parlando con diverse squadre, al momento sembra il Torino il più vicino al giocatore. Lo prenderei, Mihajlovic avrebbe un ulteriore cambio a centrocampo”.