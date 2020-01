Campione: “Per Barrow, l’Atalanta non fa sconti. Juan Jesus può essere perfetto per questo Bologna”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Manfredi Campione ha parlato del mercato rossoblu, a partire dall’attacco: “L’addio di Destro non era scontato. Tra oggi e domani mattina dovrebbero arrivare tutte le ufficialità del caso. Il Bologna libera un ruolo importante, un obiettivo di questo mercato, manifestando di voler arrivare ad una punta. Barrow è il giocatore più vicino al Bologna, bisogna lavorare sui dettagli economici e la formula, ma si può assolutamente chiudere. L’operazione è molto complicata, l’Atalanta non regala nulla. Per il giocatore, Bologna è una piazza molto gradita. L’ingaggio sarà una fase molto semplice rispetto alla trattiva con il club di Percassi. Piano b? Favilli o Sanabria, dipende poi anche da cosa offre il mercato”.

