Campione: “Spero Orsolini rimanga, è un patrimonio. Soriano? Prossimo capitano”

"Orsolini e Lyanco non li metto sullo stesso piano perché uno ha le potenzialità per essere uno dei migliori esterni in Italia, mentre l'altro può essere un buon difensore. Non c'è paragone. Orso lo terrei qua e non lo darei via, figuriamoci per 15 milioni perché è un valore aggiunto. Ha fatto 26 gol in tre campionati da esterno e questi numeri dicono che questo ragazzo è un patrimonio per il Bologna. Se poi vuole andare via a causa del rapporto logorato con Mihajlovic, e non sarebbe il primo, ce ne faremo una ragione".