Campione: “Nessun giocatore vuole lasciare Bologna”

“Non c’è nulla di nuovo sul mercato, ora si lavora sulle cessioni. Le cose vanno un po’ a rilento. Donsah è sempre più vicino alla Turchia, ma non c’è ancora l’accordo: è comunque il primo giocatore in uscita. Falletti ad esempio ha tanti interessamenti, quindi è più complicato. Tanti giocatori esclusi non vogliono lasciare Bologna: alcuni sono riusciti a convincere lo staff, altri no. Krejci ad esempio non è tra i titolari ma vuole rimanere: ci crede forse più degli altri anni. Falcinelli è un giocatore che può partire gli ultimi due giorni del mercato. Kingsley? Credo che partirà in prestito. Corbo rimane, Calabresi no”.

