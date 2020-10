Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione e queste le sue parole:

“Ballottaggio Svanberg-Dominguez? Penso che Svanberg sia più adatto per il tipo di partita e con lui il Bologna è più solido in mediana. Mihajlovic chiaramente sceglierà chi starà meglio, perchè entrambi sono stati via con le nazionali. Dominguez ha avuto un viaggio più lungo e anche per questo motivo credo che Sinisa sceglierà Svanberg”.