Campione: “Manca l’emozione dello stadio pieno. Sul mercato dico che…”

Nell’ultima edizione del 2020 di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione per fare il punto sul mercato del Bologna e ipotizzare la probabile formazione dei rossoblù contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“In uscita, diversi giocatori del Bologna sono sul mercato perché non riescono a trovare spazio nonostante le cinque sostituzione e non sono contenti. In entrata, invece, Inglese è un’opzione aperta che il Parma vorrebbe cedere a determinate condizioni, il Bologna diventa un buon interlocutore dal momento che ai gialloblù interessa Skov Olsen, ma i rossoblù non lo vogliono mollare perché credono molto in lui. Si è fatto anche il nome di Lasagna che con Gotti non trova gli spazi giusti e il cambio di agente lo ha avvicinato al Bologna perché il suo procuratore ha un ottimo rapporto con i dirigenti rossoblù”.