Campione: “La vittoria di ieri è stata la medicina migliore contro la crisi”

Intervenuto a Sport Today, Manfredi Campione ha parlato della vittoria del Bologna contro il Napoli: “Ieri la partita è andata nel migliore dei modi. È stata la medicina ideale per curare il momento no della squadra rossoblu, che allontana quella zona terribile infondo alla classifica. Una vittoria che vale 6 punti perché non si vinceva da sette anni e che ti riavvicina all’obiettivo dichiarato per l’inizio dell’anno. Un risultato che pesa e che si farà sentire nelle prossime settimane. La squadra ha saputo reagire alle difficoltà e a ribaltare il risultato contro un avversario più forte. Speriamo che questo aiuti a ritrovare la fiducia che sembrava smarrita. È il massimo che la squadra potesse ottenere in così poco tempo dal rientro di Sinisa”.

