Campione: “Il Covid ha bloccato la fase 2 del Bologna. Skorupski? Non è lui il problema”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7 il collega Manfredi Campione ha parlato dei temi di più stretta attualità attorno al Bologna. Bilancio, investimenti di Saputo e Skorupski i temi trattati:

“Sul bilancio del Bologna ovviamente salta all’occhio la perdita di 40 milioni di euro – ha affermato – Negli ultimi anni si viaggiava attorno ai 20 milioni e il club riusciva a galleggiare. Se parliamo della gestione corrente, al netto delle plusvalenze, il Bologna perde in ricavi operativi circa 15 milioni. Questo va inquadrato nel contesto dei diritti tv che hanno avuto una flessione di più di 10 milioni di euro per due motivi: c’è un contenzioso con Sky sulla terza rata e il campionato scorso non si è chiuso entro il 30 giugno. Quindi alcuni computi slitteranno all’esercizio successivo”.