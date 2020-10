Campione: “Il Bologna sta migliorando. Su Santander…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione che ha analizzato il match contro la Lazio e ha parlato della partita di domani contro la Reggina in Coppa Italia:

“Le assenze sono pesanti, giocatori come Medel e Poli mancano. Con la Lazio la gestione è migliorata, c’è stato maggior equilibrio e più ordine in difesa. L’impressione è che il Bologna abbia risolto parecchi problemi. Schouten e Svanberg danno maggior equilibrio e stanno lavorando bene. In più l’utilizzo di Sansone è molto importante perchè fa un lavoro in fase difensiva che Barrow non fa e questo è molto apprezzato da Mihajlovic“.