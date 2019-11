Campione: “Il Bologna deve recuperare la fiducia, ci sono tutti i presupposti per tornare a vincere”

Intervenuto a Sport Today, Manfredi Campione ha parlato del Bologna e della sfida contro il Parma: “L’assenza di Gervinho è una buona notizia per Bologna. Non è molto carino da dire, ma vista l’emergenza in difesa, è motivo di sorrisi in casa Bologna. Diciamo che pareggia un po’ i conti delle assenze. È un tema quello delle assenze che purtroppo perseguita il Bologna da diverse giornate. La partita col Parma diventa molto delicata, la squadra dovrà cercare di spezzare questa catena di risultati negativi. Destro sta lentamente recuperando la condizione dopo l’infortunio, mentre Soriano dovrebbe tornare la settimana prossima. Il primo elemento che la squadra deve recuperare è la fiducia. La squadra vale di più della classifica attuale e può tornare ad essere il Bologna che abbiamo conosciuto lo scorso finale di stagione. Il periodo difficile c’è, ma ci sono anche tutti i presupposti per tornare a correre”.

Scheda 1 di 5