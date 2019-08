Campione: “Domani la firma di Dominguez. Forse Medel titolare”

Intervistato da Sport Today, Manfredi Campione ha spiegato la situazione Dominguez e i dettagli del suo arrivo: “La situazione di Dominguez è che Bologna e Velez hanno trovato l’accordo per il giocatore, 6 milioni più bonus per il 75% del cartellino. Si è trovato un accordo che non gravi troppo sulla formazione argentina a livello tecnico. Il Velez ha fatto leggermente ostruzione per tenere il giocatore, il Bologna non si è però scomposto. Ha concesso al club argentino tenere il giocatore per almeno altri 6 mesi. Questa opzione fa sì che i rapporti tra i club restino ottimi anche per il futuro, vista la fucina di talenti che è il club sudamericano. Un buon compromesso per mantenere i buoni rapporti tra i club. Domani Nicolas firmerà, dopo aver sostenuto le visite mediche, e probabilmente sarà anche allo stadio per la partita con la Spal. L’aspetto del passaporto è complicato, non è un’informazione facile da reperire, comunque il giocatore ha passaporto italiano. Il giocatore lascerà infine Bologna sabato, per unirsi alla Nazionale argentina, con cui è alla sua prima convocazione.”

