Queste le parole del campione del Mondo Mauro Camoranesi a fine partita:

“Il Bologna ha fatto una grande partita. Ci ha provato fino alla fine. A me piacciono le squadre che arrivano qui allo Stadium e provano a giocarsela alla pari con la Juventus, attaccando fino all’ultimo minuto. Il rigore? Sono veramente in difficoltà, secondo me poteva starci”