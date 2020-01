Caliceti e il Trofeo Bulgarelli: “Per i ragazzi sarà un onore”

Intervenuto a margine del Trofeo Bulgarelli, il capo ufficio stampa rossoblu, Carlo Caliceti, ha parlato di cosa possa significare per i ragazzi partecipanti, giocare nel nome di Giacomo: “Per loro deve essere sicuramente un grande onore e un grande privilegio. Per loro poter vestire una maglia come quella del Bologna è una grande opportunità. Anche se questi ragazzi sono molto piccoli, immagino che i loro genitori gli abbiano spiegato chi fosse Giacomo e cosa abbia rappresentato. Sicuramente è un grande onore”.

