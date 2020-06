Calciomercato, via agli accordi preliminari

In attesa dell’ufficializzazione del calendario della ripresa della Serie A, da oggi si comincia a pensare anche alla prossima stagione. Da oggi, primo giugno, infatti, sarà possibile depositare in Lega gli accordi preliminari tra squadre e giocatori per la stagione 2020-21.

Questi contratti diverranno poi ufficiali sono una volta aperta la finestra di calciomercato, che verrà fissata dal prossimo Consiglio Federale: si parla presumibilmente di settembre. Ci aspettano dunque 4 mesi di negoziazioni, in attesa che questi accordi economici e tecnici diventino poi effettivi alla fine dell’estate.