Calamai critico su Bernardeschi al Bologna: “Non avrei puntato un centesimo su questo matrimonio”

Il giornalista non vede nell'ex Juve e Fiorentina un colpo alla Giovanni Sartori, il quale spesso va su giovani sconosciuti in grado di generare corpose plusvalenze. Nel suo consueto editoriale del lunedì, Calamai ha espresso i suoi dubbi sull'operazione Bernardeschi-Bologna, con queste parole: "Non capisco cosa leghi un direttore sportivo come Sartori a un calciatore nella fase finale della carriera come Bernardeschi. Io non sono uno scommettitore ma non avrei puntato neppure un centesimo su questo matrimonio - il suo commento - Vedremo come finirà. Vedremo anche se Bernardeschi riuscirà a entrare nelle idee di calcio di un allenatore molto particolare come Italiano. Devo dire che il mondo Bologna non smette mai di stupirmi".