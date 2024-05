Calafiori: “Stagione memorabile. Futuro? Ancora non lo so”

Riccardo Calafiori ha fatto gioire due volte il Dall'Ara, ma non è bastato per la vittoria in una serata sporcata dalla rimonta juventina in otto minuti. Ma Bologna si gode la festa, compresa quella di martedì con il pullman scoperto in giro per la città e si gode un Calafiori formato nazionale, grazie al lavoro di Thiago Motta che lo ha trasformato difensore centrale. Ed è stato uno dei migliori di tutta la Serie A: "E' stata una stagione memorabile per tutti. Peccato non essere riusciti vincere stasera, ma non possiamo rimpiangere per nulla per questa stagione fantastica. Devo solo ringraziare il mister per il lavoro fatto con me. Futuro? Non so ancora nulla", le sue parole a Dazn.