Dopo Nagy e Donsah, un altro giocatore del Bologna ha salutato con emozione la piazza felsinea. Si tratta di Arturo Calabresi, passato in prestito all’Amiens.

Il difensore, molto legato alla città, ha accettato la nuova destinazione per trovare spazio, ma Bologna gli è rimasta nel cuore come si evince dal saluto che ha dedicato alla città su Instagram. Un post con un video del concerto di Cesare Cremonini e una foto che lo ritrae in maglia rossoblù, eccolo.