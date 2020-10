Calabresi e il messaggio social con due cuori rossoblù

Arturo Calabresi è un nuovo ‘rinforzo’ del Bologna. Il difensore, bocciato da Mihajlovic fin da gennaio 2019, si è ripreso la maglia rossoblù e darà una mano ad allungare le rotazioni difensive, accorciate dalla partenza di Bani e dall’infortunio di Medel.

Calabresi, tra l’altro, è rientrato parzialmente in gruppo oggi dopo una estate passata a recuperare da un infortunio e Sinisa Mihajlovic potrà fare affidamento su di lui fin dalla partita col Sassuolo. Questa nuova rinascita in rossoblù per Calabresi è stata rimarcata dal giocatore stesso con un post su Instagram che lo ritrae con la maglia del Bologna e con due cuori rossoblù.