C’è anche Urbano Cairo tra coloro che non vogliono riprendere e concludere il campionato. Il presidente del Torino lo ha ribadito oggi a Gazzetta dello Sport: “Ha ragione il Professor Rezza – ha affermato Cairo – Riprendere il campionato a fine maggio è impossibile. Ha parlato un uomo di scienza e io lo sostengo: non esiste pensare di riprendere in un mese e mezzo”.

Scheda 1 di 4