Cairo: “Col Bologna match importante. Noi senza 35 rigori”

Bologna - Toro si gioca lunedì 27 e può essere per entrambe le squadre il secondo scontro diretto nella lotta europea. Il primo ha visto i rossoblù perdere a Firenze e i granata pareggiare a Monza , con polemiche arbitrali, così la partita del Dall'Ara riveste una importanza rilevante per entrambe le formazioni. Ma per Cairo è presto per parlare d'Europa e il patron del Toro è tornato a parlare dei torti arbitrali.

Intervenuto a margine del DLA Piper Sport Forum, Urbano Cairo ha parlato così: "Sicuramene con il Bologna è una partita importante ma è presto per dire se sarà scontro diretto per l'Europa. Abbiamo sedici punti e siamo vicini a tutto nonostante penalizzazioni importanti come il gol di Monza che era regolare". Poi ancora il dato statistico che Cairo ripete da giorni: "Ho visto una statistica che dice che negli ultimi 3 campionati abbiamo avuto 200 penalizzazioni e 50 vantaggi ma soprattutto 35 rigori non dati in 3 anni. Sarebbe bene che qualcuno avesse un'attenzione non per noi, ma per avere una maggiore oggettività".