Cairo attacca: “Penalizzati dagli arbitri, tolti 7-8 punti a campionato”

Il gol non convalidato a Monza non va ancora giù al Toro. Ieri Tuttosport riportava di un patto in spogliatoio al Brianteo 'Vinciamo a Bologna!', il grido di uno dei calciatori dopo la mancata vittoria a Monza con gol annullato a Rodriguez. C'è rabbia in casa granata per le decisioni arbitrali e di questo ha parlato anche il presidente Urbano Cairo, lamentandosi dell'operato delle giacchette nere. Il prossimo avversario è il Bologna di Motta: