Cagliari-Bologna, due gli squalificati

Cagliari e Bologna si affronteranno alla Sardegna Arena nel prossimo turno di campionato. Entrambe le squadre nella scorsa giornata hanno vinto, ma per la prossima sfida avranno uno squalificato per parte.

I sardi per questo match perdono Lykogiannis che contro il Crotone è stato espulso al minuto 75′ e mercoledì sera non ci sarà. Sarà assente anche Danilo tra le file del Bologna che era diffidato e contro la Lazio è stato ammonito. Possibile chance ed esordio, quindi, per Antov visto l’infortunio di Tomiyasu.