Cacciamali agguanta il Chievo al 92′: la femminile pareggia 2-2

Termina dopo tre sconfitte la striscia negativa del Bologna femminile, grazie alla rete di Cacciamali che pareggia 2-2 in extremis l’anticipo del 6° turno tra le mura amiche dell’H&D Chievo Women. Per le ragazze di Bragantini in rete anche Gelmetti, in mezzo ai due vantaggi clivensi. Picchi per il vantaggio clivense, poi Gelmetti pari al 37' prima del nuovo vantaggio interno con Marengoni al 39', ma Cacciamali ha salvato la spedizione con il pari allo scadere.