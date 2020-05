Burreddu: “Il Bologna ha gestito al meglio l’emergenza. Saputo? Una sicurezza”

Intervistato nell’edizione odierna di Sport Today, il giornalista Giorgio Burreddu ha parlato della ripresa del calcio in Germania e di passi in avanti per il ritorno anche del calcio nostrano: “Finalmente si è mosso qualcosa di positivo nel mondo del calcio. C’è voluto tanto tempo però per questa spinta. Speriamo tutto possa davvero iniziare di nuovo. Il calcio tedesco mi ha fatto un po’ impressione, uno spettacolo che stravolge le sue regole standard. Le esultanze molto pacate, gli spalti vuoti, sono immagini molto simboliche. È anche vero che il mondo stia vivendo una situazione assurda. Rivedere il calcio è però qualcosa di molto positivo”.

