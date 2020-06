Bureddu: “Sansone e Soriano i più stanchi. Palacio? Imprescindibile”

Intervenuto su E’ Tv Rete 7, Giorgio Bureddu, parla del Bologna e della vittoria contro la Samp. Nelle sue parole l’analisi della situazione dei rossoblu in vista della partita contro il Cagliari:

“E’ una partita che racchiude tanto della stagione rossoblu. La squadra di Mihajilovic secondo me può dare qualcosa in più rispetto ai sardi. Contro la Juventus sono mancate alcune componenti mancati dovute ad una ripresa avvenuta dopo diversi mesi.

Vincere contro il Cagliari comporterebbe la possibilità di puntare concretamente all’Europa. Mi aspetto una partita con gol per puntare in alto”.

