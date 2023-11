Buone notizie per Motta: rientra Lucumi

La ripresa degli allenamenti a Casteldebole dopo la vittoria in Coppa Italia con il Verona porta con sé una buona notizia. E' finalmente rientrato in gruppo Jhon Lucumi dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nell'ultimo mese. Il colombiano, dunque, potrà essere convocato per venerdì contro la Lazio, anche se difficilmente potrà giocare titolare dall'inizio. Soprattutto con un Calafiori in grande forma. Non ci sono novità, invece, per Sam Beukema e Lorenzo De Silvestri, ancora alle prese con il lavoro differenziato. I tempi stringono per averli a disposizione contro la formazione di Sarri. Tra due settimane, cioè dopo la sosta, rientrerà invece Oussama El Azzouzi.