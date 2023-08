Buone notizie dall’infermeria: recuperati Posch e Arnautovic

Buone notizie per Stefan Posch e Marko Arnautovic, che come raccontato dal sito ufficiale del Bologna sono rientrati in gruppo e si sono allenati regolarmente con i compagni, solo lavoro differenziato invece per Musa Barrow e Riccardo Orsolini. Jhon Lucumì svolgerà gli esami relativi al problema alla caviglia nel tardo pomeriggio di oggi.