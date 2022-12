Bruno Petkovic, da meteora in rossoblù a eroe mondiale

Nel gennaio 2017 Petkovic arriva a Bologna dal Trapani, dove si era messo in mostra l'anno precedente in Serie B (7 gol nel girone di ritorno). Prezzo dell'operazione: 1,2 milioni di euro. Sulla panchina rossoblù siede Roberto Donadoni e il direttore sportivo Riccardo Bigon lo porta alla sua corte. Da quel momento, fino al gennaio successivo, l'allora 22enne mette a referto zero reti in 22 presenze totali. Viene girato in prestito al Verona per sei mesi, dove in 16 partite non si sblocca. Nell'agosto 2018 viene ceduto a titolo definitivo alla Dinamo Zagabria.