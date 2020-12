Brighi: “Roma, occhio al Bologna”

Doppio ex della sfida di domenica tra Bologna e Roma, Matteo Brighi ha espresso la sua opinione sul match del Dall’Ara tra giallorossi e rossoblù. Per Brighi la partita non è scontata, con un Bologna che gioca ed è propositivo e può mettere in difficoltà la squadra di Fonseca:

“Il Bologna prova sempre a giocare – ha affermato – La squadra di Mihajlovic non molla mai e segna, la Roma dovrà stare attenta ai tanti gol che potranno fare i rossoblù. Si parla di una squadra imprevedibile. Per il resto penso che la Roma stia seguendo la strada intrapresa nel finale della scorsa stagione e la valutazione è positiva”.