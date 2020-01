Bovicelli: “Il ritorno di Destro divide la tifoseria genoana”

Intervistato da Sport Today, Marco Bovicelli ha parlato dell’approdo di Mattia Destro al Genoa: “Destro è appena sbarcato a Genova. Un ritorno che il giocatore sembra gradire molto. Aveva un grande sorriso in faccia e ha già rilasciato qualche dichiarazione. Ha detto di essere molto contento di ritrovare la squadra che lo ha lanciato e soprattutto di rincontrare tanti vecchi amici: da Sturaro a Criscito, passando per Perin. C’è un obiettivo come la salvezza da raggiungere e toccherà al campo dare il verdetto sul suo innesto”.

