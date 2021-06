Bortolotti: “Virtus, stasera la pressione è su Milano. Bologna? C’è il nodo Orsolini”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Bortolotti ha parlato della partita di stasera tra Virtus e Milano , valida per la gara 3 della finale scudetto. I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive convicenti al Forum, e proveranno a giocarsi le loro carte anche alla Segafredo Arena:

"Non mi aspettavo questo risultato, ma in pochi lo avrebbero pronosticato. Non solo due vittorie nette, ma anche due partite giocate con questa intensità. Tornare a casa con un 2-0 secco è stato una sorpresa, anche se la Virtus era in netta crescita in questi playoff, e lo aveva già dimostrato nella serie con Brindisi. Stasera sarà una partita importantissima: l'eventuale 3-0 della Segafredo può mettere i bianconeri nelle giuste condizioni, ma se dovesse arrivare il 2-1 la squadra di Djordjevic non deve abbattersi".