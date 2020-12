Bortolotti: “Virtus, con Belinelli e Teodosic sei formato NBA. Bologna? Su Orsolini…”

Il giornalista di Repubblica Luca Bortolotti è intervenuto questo pomeriggio a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, parlando dell’infortunio di Orsolini e della Virtus, in particolare dell’inserimento di Marco Belinelli in squadra.

“Contro l’Inter si vedrà il solito Bologna, con Sinisa i rossoblù hanno vinto entrambi gli anni a Milano. L’infortunio di Orsolini? E’ un vero peccato, soprattutto perchè in queste partite stava ingranando. Anche nel quarto d’ora iniziale contro il Crotone è stato tra i più pimpanti. Quando tornerà in campo dovrà essere bravo a non farsi sopraffare dalla rabbia, deve ricominciare da zero, soprattutto mentalmente”