Bonzanini: “Passo in avanti per Skov nel ballottaggio. Continuità? Tutti hanno un calo”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Enrico Bonzanini che ha commentato il ballottaggio tra Skov Olsen e Orsolini e la mancanza di continuità. Ecco le sue parole:

“Skov Olsen, con il gol segnato al Crotone, ha rimpolpato il suo bottino arrivando a quota tre reti con la maglia del Bologna. La marcatura gli permette di fare un ulteriore passo in avanti nel ballottaggio con Orsolini e nelle gerarchie di Mihajlovic. Questa per Orsolini è una doccia gelata, ha fatto un passo indietro nella sua carriera e reagire non è semplice. Orso è artefice del suo futuro, deve ritrovarsi e tornare a fare le cose che lo hanno reso un giocatore importante per il Bologna”.