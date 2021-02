Bonzanini: “Il Bologna stasera deve azzerare gli errori. Barrow-Glik? Sarà un bel duello”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Enrico Bonzanini ha dato una sua opinione sul momento del Bologna, ormai prossimo ad affrontare questa sera il Benevento al Dall’Ara. Ecco le sue parole:

“La partita di stasera vede di fronte due squadre che dal punto di vista della classifica potrebbe accontentarsi, ma il Bologna non gioca in questa maniera. I rossoblù le giocano tutte dal primo minuto al novantesimo, poi possono perdere, pareggiare o vincere. Il Benevento invece ha le caratteristiche e gli uomini per farlo. I campani giocheranno sui falli tattici e sul contatto fisico. La squadra di Mihajlovic deve azzerare al minimo gli errori. E ‘ una partita che ha le sue incognite ma che comunque può vincere. Se i rossoblù dovessero ottenere i 3 punti, potrebbero mettersi nelle condizioni mentali nel non dover guardare partita per partita. Viceversa, saranno obbligati a guardare gara per gara e anche i risultati delle altre”.