Bonora: “Virtus fortissima. Derby? Per la F c’è speranza. BFC? Fiorentina favorita”

Redazione TuttoBolognaWeb

Sulla Virtus e sulla partita di domani contro Venezia — Jack Bonora ha parlato di Virtus, Fortitudo e Bologna a “Sport Today” sulle frequenze di èTV RETE 7:

“È una Virtus che ora non saprei dire se è più o meno forte di Milano. È stata costruita una squadra fortissima: sia Hackett che Shengelia sono giocatori che cambiano il volto della Vitus che oggi è una seria candidata per lo scudetto. Venezia è in ripresa, ma in casa Virtus c’è euforia e la vittoria è alla portata perché la formazione bolognese è più forte. Con l’arrivo di questi due giocatori la Virtus è la squadra più forte di questa EuroCup.”

Debutto nuovi giocatori — "Credo ci voglia poco perché fisicamente sono pronti, mi sento di dire che sanno giocare a basket molto bene e che hanno un grande allenatore. Il debutto avverrà a breve."

Verso il derby — "L’attuale settimana che precede il derby è molto bella perché la Fortitudo ha vinto con Treviso. Ho visto una F che ha un altro spirito, una squadra completamente nuova che potrà contare anche sul proprio pubblico. Non dimentichiamo gli ultimi due derby che si sono rivelati equilibrati. Non mi sorprenderei di vedere una vittoria della F, chiaro che la Virtus e favorita ma per la Fortitudo c’è speranza. Mi attendo una meravigliosa stracittadina. Quando ci sono pochi giocatori c’è la consapevolezza di avere più responsabilità, vedi le assenze di Aradori e Totè. Il minutaggio di Procida si è rivelato importante, è un giocatore che ha bisogno di minuti da sfruttare al meglio. Paradossalmente le assenze non saranno uno svantaggio."

Verso la Fiorentina — "Credo che la Fiorentina sia più forte e che sia in un momento migliore, il Bologna è più in difficoltà anche se non ha problemi di salvezza. Vedo favorita la Fiorentina e credo che vincerà perché il Bologna non mi ha convinto con le ultime prestazioni. A mio modesto parere Arnautovic non fa questa gran differenza nell’attacco del Bologna."