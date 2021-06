Bonora: “Se fossi in Teodosic rimarrei alla Virtus. Scariolo? Ha le idee chiare”

"A livello tecnico Teodosic è il miglior playmaker che abbia mai visto in maglia bianconera in attacco. Ha una clausola di uscita in favore di un club di Eurolega, ma il suo ingaggio pesante potrebbe spingerlo a restare alla Virtus. Se fossi in lui ascolterei le sirene ma rimarrei qui. Ha fatto bene in Eurocup, che però non è l'Eurolega: non so quanto il serbo possa essere competitivo nella massima competizione europea".