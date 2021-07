Bonifazi: “Bologna è una tappa importante. Pronto a prendermi responsabilità”

Oggi a Pinzolo, il Bologna ha presentato il suo nuovo difensore centrale Kevin Bonifazi . Il ragazzo arriva dalla Spal , ma nella scorsa stagione ha giocato all' Udinese . Ecco le sue parole in conferenza stampa:

"Innanzitutto penso che qui ci sia l'ambiente giusto per lavorare. Lo staff è disponibile, c'è l'apertura da parte di tutti e l'umiltà di ascoltare. E' una tappa importante per me, per fare un salto di qualità. Non c'è stato bisogno della chiamata di Mihajlovic, ma sicuramente ha fatto piacere.