Bonaccini: “Se i numeri calano ancora riapriremo prima”

Intervistato da La Stampa, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ha parlato di una possibile anticipazione delle riaperture. Ecco le dichiarazioni dei Bonaccini.

“Se i contagi continuano a scendere, Conte deve anticipare le scadenze che aveva indicato. La situazione, oggi, non è nemmeno paragonabile a quella di un mese fa. Da tre settimane il numero dei positivi è in costante calo e i reparti Covid si vanno progressivamente svuotando, perciò siamo in una fase diversa. Adesso bisogna accelerare per una ripartenza governata e in sicurezza. Serve avere coraggio”.