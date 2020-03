Bonaccini: “Restrizioni fino a Pasqua, ora sostegno all’economia. Futuro? Ci rialzeremo”

Le due settimane di quarantena stanno funzionando e i dati lo confermano. Il presidente Stefano Bonaccini ha fatto il punto della situazione sia a livello regionale che a livello nazionale dopo la conferenza stato-regioni:

“Ho terminato adesso la conferenza con il Governo in rappresentanza delle regioni. Abbiamo cercato di guardare anche al dopo e il Governo deciderà che per qualche altra settimana ci saranno restrizioni in atto, quindi anche con le ordinanze regionali – ha affermato il governatore – Presumibilmente fino a Pasqua si andrà avanti così, ma la data precisa la comunicherà il Governo. Ci sono segnali di miglioramento, di una curva che comincia a decelerare davvero e che speriamo cali. Il sistema sanitario regionale ha cercato di reggere al meglio e adesso andiamo alla controffensiva. Andiamo all’attacco casa per casa, interventi con i tamponi in auto e così via. Testeremo tutti gli operatori sanitari”.