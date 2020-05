Bonaccini: “L’Emilia Romagna si rialzerà, ora riapertura se curva epidemiologica ce lo consentirà”

L’Emilia Romagna sta uscendo dalla fase di emergenza, ora si lavora per una ripartenza graduale dopo che i dati hanno certificato un rapido miglioramento della condizione regionale. Di questo ha parlato il presidente Stefano Bonaccini a margine del bollettino odierno del commissario ad acta Sergio Venturi.

“Siamo un po’ più sereni rispetto a qualche settimana fa, siamo fiduciosi grazie ai dati che abbiamo oggi sull’epidemia, anche se i decessi continuano ad essere dolorosi – le sue parole – Questa terra si è sempre rialzata e sarà così anche stavolta, gli emiliano-romagnoli sanno rimboccarsi le maniche. Ricostruiremo tutto. I dati dimostrano che da un lato lo straordinario lavoro di migliaia di operatori sanitari è servito, mettendo anche a repentaglio la loro vita, a loro va un infinito grazie, dall’altro che le restrizioni hanno pagato. Eravamo la seconda regione più colpita per casi attivi e ora siamo la prima d’Italia per numero di guariti. Ora dobbiamo continuare così, sapendo che alcune restrizioni rimarranno anche nelle prossime settimane. Per uccidere il virus servirà il vaccino”.