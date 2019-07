Bombardini: “Pulgar buon giocatore ma non insostituibile. Destro? Può essere il suo anno”

L’ex calciatore rossoblù Davide Bombardini, intervenuto durante la trasmissione televisiva Sportoday, ha fatto il punto sul Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

“Quando inizia il campionato vedremo davvero chi è Skov Olsen, dopo qualche partita già saremo in grado di capire il suo livello. Il Bologna come lo vedi? Sto seguendo molto la squadra rossoblù, sono arrivati nuovi giocatori e inserirli non è facile. Gli stranieri, inoltre, hanno bisogno di 2-3 mesi per inserirsi, tocca allo zoccolo duro italiano aiutarli a prestare al meglio.”