Bologna110, la prossima settimana blitz di Saputo

Bologna non vede l’ora di festeggiare il compleanno numero 110 della propria squadra di calcio. Si aspettava oggi anche il presidente Joey Saputo, bloccato però da un’influenza, il canadese non ci sarà. Il numero uno rossoblu cercherà però di esserci per la chiusura della ricorrenza, settimana prossima. Domani alle 12 verrà inaugurata la mostra Atleti, cavalieri e goleador a Villa delle Rose, aperta al pubblico dalle 18:30 alle 22.

In occasione dei 110 anni, dal 3 ottobre, saranno accessibili anche i due percorsi del Museo Archeologico e del Museo Medievale. Domani in via Orefici verrà anche apposta una targa commemorativa nel luogo di nascita del club, nel 1909 era via Spaderie 6. Anche la prima squadra festeggerà la ricorrenza, indossando contro la Lazio, la terza maglia commemorativa. La festa si concluderà con la partita delle leggende tra Bologna e Real Madrid.