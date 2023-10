Bologna-Verona, le formazioni ufficiali

Confermate le indiscrezioni della viglia per Thiago Motta che opta per qualche cambio di formazione per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Verona. Si parte dalla porta con la novità Ravaglia, poi in difesa Posch e Kristiansen terzini, Bonifazi e Calafiori centrali. A centrocampo tra i titolari c'è solo Aebischer, al suo fianco Moro e Fabbian. Davanti tocca a Van Hooijdonk sostituire Zirkzee con ai lati Karlsson e Ndoye. Nel Verona davanti gioca il figlio del jardiner Cruz supportato da Mboula e Suslov.