Bologna-Verona, la moviola: Pezzuto cambia il metro

Nessun caso controverso per Pezzuto

Non ci sono stati particolari episodi rilevanti in Bologna-Verona arbitrata da Pezzuto, che era reduce da Udinese-Juventus e relative polemiche.

Arbitraggio alla inglese nel primo tempo per Pezzuto che cerca di fischiare il meno possibile, più fiscale nella ripresa. Il risultato è una direzione a volte caotica, ma gli episodi chiave sono letti bene dalla terna e dal Var. In avvio Medel scivola in area su Simeone, palla piena e niente penalty. Nella ripresa è Skorupski a dover uscire in presa bassa sempre su Simeone, su errore di Bonifazi, anche in questo caso palla piena e tutto regolare.