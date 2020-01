Bologna-Verona: Gli indisponibili scaligieri

Una squadra in salute e in grado di giocare un ottimo calcio, il Verona di Juric sembra essere infatti una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato. Gli scaligieri provengono da un ottimo momento di forma, con la vittoria esterna sul Genoa infatti il Verona si è piazzato al nono posto in classifica ed in piena zona Europa.

Per la partita contro il Bologna inoltre Juric potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione, gli indisponibili infatti sono solo due: Empereur e Salcedo. Per il primo un affaticamento muscolare che con ogni probabilità lo terrà fuori dalla partita del Dall’Ara mentre per il secondo, ancora impegnato in un lungo processo di recupero dopo l’operazione al ginocchio, il rientro appare ancora lontano.