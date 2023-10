Sedicesimi di Coppa Italia questa sera allo stadio Renato Dall'Ara tra il Bologna di Thiago Motta e il Verona di Marco Baroni . Si gioca in gara secca, chi vince affronterà l' Inter a dicembre negli ottavi di finale in quel di San Siro .

Tutto pronto dunque per la sfida tra i rossoblù e gli scaligeri, con la diretta televisiva che è prevista in chiaro. E' Mediaset a detenere i diritti per la Coppa Italia, peraltro rinnovati di altri tre anni, e trasmetterà la partita, calcio d'inizio alle ore 21, sul canale 20 del digitale terrestre. Prevista anche la diretta radio su Radio Nettuno Bologna Uno con radiocronaca di Leo Bosello.