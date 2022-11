Bologna, venerdì primo test durante la sosta

La Serie A per i rossoblù riprenderà il 4 gennaio all'Olimpico contro la Roma di Mourinho e i rossoblù affronteranno impegni di coefficiente di difficoltà diverso per arrivare pronti. L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha affermato che il Bologna non si muoverà da Casteldebole e non effettuerà un ritiro altrove, ma nel programma di amichevoli dovrebbe esserci un appuntamento in Spagna contro il Maiorca, più una serie di appuntamenti con squadre di Serie A, probabilmente Verona e Sassuolo. Il primo impegno, però, sarà in famiglia venerdì con una partitella amichevole contro la Primavera.