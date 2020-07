Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che i rossoblu torneranno in campo venerdì. Domani riposo quindi per i ragazzi di Mihajlovic, in vista della sfida di domenica pomeriggio con il Lecce. Ecco le parole del comunicato rossoblu.

“Gli allenamenti della squadra verso #BFCLecce riprenderanno venerdì con una seduta a porte chiuse”.