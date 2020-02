Bologna-Udinese, la probabile formazione rossoblu

Sarà una formazione obbligata quella di Mihajlovic nella giornata di oggi. Sono infatti solo undici i superstiti della prima squadra tra squalifiche ed infortuni. Una situazione che ha costretto il tecnico serbo a chiamare dalla Primavera ben 7 ragazzi per completare le proprie fila. In difesa confermata la squadra di settimana scorsa, con Mbaye a sostituire lo squalificato Denswil. A centrocampo Dominguez lavorerà al fianco di capitan Poli.

In avanti spazio dal 1′ per Andreas Skov Olsen, con l’ipotesi Juwara dalla panchina. Il danese andrà a completare la linea a tre dei trequartisti, con Orsolini e Barrow. Un tandem dinamico che non darà punti di riferimento agli avversari. In attacco un ulteriore fattore di incertezza per la difesa friulana: Rodrigo Palacio, maestro nel togliere certezze alla retroguardia avversaria.

Formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio. All. Sinisa Mihajlovic.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.