Bologna-Udinese, ecco gli assenti rossoblù

Dopo il pareggio a reti bianche di ieri contro la Fiorentina, il Bologna tornerà subito in campo contro l’Udinese mercoledì, per il turno infrasettimanale valido per la sedicesima giornata di campionato.

Per la sfida interna contro i friulani non ci saranno Nico Dominguez, squalificato dopo il giallo per diffida rimediato ieri, e Lorenzo De Silvestri, che ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra e sarà valutato nei prossimi giorni. Da valutare anche le condizioni di Gary Medel e Lukasz Skorupski: il primo quest’oggi ha svolto terapie, mentre il secondo si è allenato a parte. E’ difficile dunque che riescano a recuperare per la partita contro l’Udinese. Anche Nicola Sansone, che oggi ha svolto allenamento differenziato, sarà valutato domani per un’eventuale convocazione.